وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)









رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجاح العسكري لحركة (حماس) مسؤوليتها عن عمليو إطلاق النار في مستوطنة (كدوميم) قرب قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جنديٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.وقالت الكتائب إن منفذ العملية هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله، مبينةً أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.وأضافت "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".