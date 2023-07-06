شؤون فلسطينية

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجاح العسكري لحركة (حماس) مسؤوليتها عن عمليو إطلاق النار في مستوطنة (كدوميم) قرب قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جنديٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وقالت الكتائب إن منفذ العملية هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله، مبينةً أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وأضافت "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".


أخبار ذات صلة

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

الأورومتوسطي: تبرئة إسرائيل ضابطًا مسؤولًا عن قتل مصاب بالتوحد تكريس لنهج الإفلات من العقاب

الأورومتوسطي: تبرئة إسرائيل ضابطًا مسؤولًا عن قتل مصاب بالتوحد تكريس لنهج الإفلات من العقاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

الأورومتوسطي: تبرئة إسرائيل ضابطًا مسؤولًا عن قتل مصاب بالتوحد تكريس لنهج الإفلات من العقاب

الأورومتوسطي: تبرئة إسرائيل ضابطًا مسؤولًا عن قتل مصاب بالتوحد تكريس لنهج الإفلات من العقاب

الجبهة الديمقراطية تعقب على عملية (كدوميم)

الجبهة الديمقراطية تعقب على عملية (كدوميم)

غزة: ديوان الموظفين يُصدر إعلاناً لموظفي الفئة الثالثة

غزة: ديوان الموظفين يُصدر إعلاناً لموظفي الفئة الثالثة

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء