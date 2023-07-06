شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية، رافضة ومستنكرة محاولات بث الفتنة والفرقة التي لا تعبر عن توجهات شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية،

ودعت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إلى رص الصفوف وضبط العمل الكفاحي والجماعي الموحد والمنظم في مواجهة منظومة الأمن الفاشية الاستعمارية الصهيونية مشيرة الى أهمية الوحدة المعمدة بدماء الشهداء، وحدة الوطن والبوصلة والمقاومة.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بخصوص معركة مخيم جنين الأخيرة

يا جماهير شعبنا المقاوِمة، يا من كنتم وما زلتم قابضين على جمر الصمود والمقاومة، والسائرين في دروب الشهداء والأسرى، يا من سطرتم بدمائكم الزكية أعمق وأصدق آيات البطولة والفداء.

إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة والمنضوية تحت لوائها كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، نزف إليكم بكل فخر واعتزاز شهداء معركة مخيم جنين، الذين ارتقوا إلى العلا مجسدين بدمائهم الطاهرة أروع وأصدق معالم الوحدة الوطنية الفلسطينية في لقاء الخندق المقاوم والموحد، والذي جمع بين مقاومي ومجاهدي كتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب المقاومة الوطنية وكل تشكيلات مقاومتنا المسلحة، مؤكدين بفدائهم على أهمية الوحدة المعمدة بدماء الشهداء، وحدة الوطن والبوصلة والمقاومة.

يا جماهير شعبنا المكافح، إننا وإذ نزف إلى المجد شهدائنا الأبرار نؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية، رافضين ومستنكرين لكل محاولات بث الفتنة والفرقة التي لا تعبر عن توجهات شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية، داعين إلى رص الصفوف وضبط العمل الكفاحي والجماعي الموحد والمنظم في مواجهة منظومة الأمن الفاشية الاستعمارية الصهيونية.

عاشت فلسطين، وعاش شعبنا المقاوم

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الحرية لأسرى الحرية

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

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