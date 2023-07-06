دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

رام الله - دنيا الوطنانطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.وأكدت الدعوات ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس وأراضي عام 48.وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.وتأتي هذه الدعوات في مواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد، حيث اقتحم 248 مستوطنا الأقصى صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.