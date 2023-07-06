الجبهة الديمقراطية تعقب على عملية (كدوميم)

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "عملية إطلاق النار والدهس البطولية قرب مستوطنة "كدوميم" والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين، هي رد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا وآخرها جريمة جنين".وأضافت (الديمقراطية) في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن "هذه العملية البطولية تؤكد أن شعبنا حسم خياراته بأن المقاومة بكل أشكالها وحدها هي القادرة على رفع كلفة الاحتلال وقطع الطريق على تحقيقه لأهدافه وإلحاق الهزيمة بالعدو والمشروع الصهيوني".وتابعت "نحيي منفذي العملية الجريئة ونؤكد أن شعبنا سيبقى وفياً لكل شهدائه، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من مقاومته".