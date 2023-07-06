شؤون فلسطينية

تفاصيل بيان مشترك لحماس والجهاد رداً على دعوة الرئيس عباس لاجتماع طارئ

تفاصيل بيان مشترك لحماس والجهاد رداً على دعوة الرئيس عباس لاجتماع طارئ
جانب من اجتماع للأمناء العامين في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أكدتا فيه، أن الوضع الراهن يفرض التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين. 

وأكد البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الخطة الشاملة يجب أن تنفذ فوراً بما في ذلك عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

ودعا البيان إلى سرعة التحرك لمواجهة التحديات بما يستجيب إلى آمال وتطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أكد اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيوجه خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع الطارئ في القاهرة.

وشدد الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، على أن قيادة حركة حماس بدأت حملة لوضع العراقيل أمام عقد الاجتماع.

وفما يلي نص البيان المشترك لحماس والجهاد الإسلامي: 

تشيد حركتا حماس والجهاد الإسلامي ببسالة المقاومة في جنين الذين قاتلوا وصمدوا وصبروا حتى دحروا العدو وحطموا هيبة نخبته المزعومة، وأعادوهم إلى الكيان يحملون قتلاهم وجرحاهم ويجرون أذيال الخزي والخيبة.

إن هذا الإنجاز للمقاومة الفلسطينية لم يكن ليتحقق لولا وحدة شعبنا ومقاتليه في الميدان، ما يفرض علينا جميعاً البناء والمراكمة على هذا الإنجاز الكبير، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات وبرامج تصفية يتبناها وتعمل عليها حكومة المستوطنين الفاشية، وبدعم أو تواطؤ دولي.

إن حجم المخاطر والتحديات التي يتعرض لها شعبنا، وقضيته الوطنية سواء الاستمرار في مخططات تهويد وتقسيم المسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعزل مدينة القدس وتهجير أهلها، والتوسع الشرس للاستيطان ومشاريع الضم المجنونة، وحصار قطاع غزة، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى مخططات العدو في إنهاء الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، يفرض علينا وعلى المجموع الوطني الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه التحرك فوراً وسريعاً للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين، استناداً إلى ما يمتلكه شعبنا من مقومات القوة والصمود، خاصة في ظل تصاعد المقاومة وتحقيقها الإنجازات على الأرض.

 وفي هذا السياق فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تريان أن الاتفاق على هذه الخطة الوطنية الشاملة واجب وطني، مع ضرورة إخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ فوراً، بما في ذلك عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وحركتا حماس والجهاد تدعوان الكل الوطني إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه التحديات، بما يستجيب إلى آمال وتطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

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