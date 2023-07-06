شؤون فلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف، وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي على هامش أعمال اجتماع المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

في مستهل اللقاء، نقل المالكي تحيات الرئيس محمود عباس الى الرئيس الأذري وشكر أذربيجان على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنا دعم الحكومة الاذرية لقطاع التعليم في فلسطين ودعم البنية التحتية التعليمية بشكل عام، ومرحبا في الوقت ذاته بقرب افتتاح المكتب التمثيلي الاذري لدى دولة فلسطين في الأسابيع القادمة.

كما استعرض المالكي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية ضد شعبنا، ووضعه بصورة تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين والجرائم التي يرتكبها نظام الابرتهايد بشكل يومي من قتل وتنكيل وتهجير للعائلات الفلسطينية من بيوتها والتواطؤ مع المستوطنين المتطرفين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين المدنيين العزل والإقدام على حرقها وتدمير الممتلكات والقتل تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره رحب الرئيس الأذري بالوزير المالكي، وطلب نقل تحياته الى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس، مؤكدا ثبات موقف بلاده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية الى أن تحصل دولة فلسطين على استقلالها على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على استمرار اذربيجان بتوفير الدعم الممكن في المجالات المختلفة.

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