انضمام فلسطين إلى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، انضمام دولة فلسطين إلى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي world Numbering System، ورابطة تنمية هواية جمع الطوابع العالمية WADP، التابعة لاتحاد البريد العالمي UPU.وأكد سدر في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه العضوية ستشكل أداة لمساعدة جمعيات هواية جمع الطوابع الفلسطينية في الانخراط في هذه المنظومة العالمية، وتمكن دولة فلسطين من توثيق جميع الطوابع الصادرة منذ عام 1994 حتى يومنا هذا في منظومة البحث الدولية وقاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، للحفاظ عليها كموروث ثقافي وتاريخي، وحفظها من السرقة والتزوير، في أكبر قاعدة عالمية حيث تُمنح الطوابع شهادة بيانات، وتوثق ملكيتها للدولة الصادرة عنها.من جهته، أشار مدير العلاقات الدولية للبريد في وزارة الاتصالات عماد طميزة إلى أن موافقة الاتحاد الدولي على انضمام دولة فلسطين جاء بعد عدة اجتماعات وطلب مستمر من الوزارة، موضحا أنه لكون فلسطين عضوا مراقبا في الاتحاد كان يتم الرفض، واستمر ذلك حتى تشرين الثاني من عام 2022 خلال مشاركة وفد البريد الفلسطيني في اجتماعات الرابطة WNS المُنعقدة في جنوب أفريقيا، والتي شكلت أداة ضغط للموافقة على طلب الانتساب إلى قاعدة البيانات العالمية لحماية الطوابع الفلسطينية.كما صرح مدير دائرة الطوابع في البريد الفلسطيني كفاح مرقة أن الدائرة ستشرع بعمليات التوثيق وفقا لتعليمات وزير الاتصالات، وحسب متطلبات الاتحاد العالمي للبريد UPU.يشار إلى أن نظام الترقيم العالمي أُطلق عام 2002 وكان يضم 195 عضوًا في نهاية عام 2012، ليمثل سجلا لجميع الطوابع البريدية الرسمية الصادرة عن أعضائها، ويعتبر النظام الوحيد الذي يوفر لهواة الجمع ضمانًا بأن الطابع رسمي وموثق، كما أنه يشكل أداة لمحاربة الطوابع غير القانونية المطبوعة دون موافقة الإدارات البريدية.أما‏ WNS فهو موقع عالمي ثنائي اللغة (الإنجليزية والفرنسية) (www.wnsstamps.post)، حيث يتم إضافة الطوابع البريدية التي يتلقاها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، والتي تم تأكيد صحتها إلى الموقع، وتعيين رقم فريد لها لتوثيقها وأرشفتها في الخزنة العالمية.