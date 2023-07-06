سلطة المياه: بدء أعمال صيانة خط المياه الناقل في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه اليوم أن طواقمها بدأت بعملية صيانة خط المياه الناقل بقطر عشرة إنش والمزود الرئيسي لمخيم جنين في محاولة لإعادة ضخ المياه الى المنطقة بأسرع وقت ممكن.يأتي ذلك ضمن الأعمال الطارئة التي بدأت بها منذ أمس لإعادة ضخ المياه الى المخيم والمناطق المحيطة به والتي تعطلت نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف بشكل مباشر خطوط وشبكات المياه.وكانت سلطة المياه قد قامت وضمن خطة طوارئ مخصصة للمنطقة بالبدء الفوري بتوفير صهاريج للمياه لتزويد المياه للمواطنين حتى يتم الانتهاء من اصلاح شبكة المياه الرئيسية.