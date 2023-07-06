"التربية" وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التربية والتعليم، ومركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية عبر المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية "كاشف" اتفاقية؛ تعاون لدعم مرتكزات ونهج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتنفيذ تدخلات ولقاءات تثقيفية في مديريات التربية.وتتضمن هذه الاتفاقية تعزيز الوعي في القضايا الإعلامية، والمواطنة الرقمية، ومحاربة المعلومات المضللة؛ التي سينفذها مرصد "كاشف"؛ إذ سيتم استهداف عدد من حاضنات الإعلام التربوي والمدرسي، وتدريب كوادر العلاقات العامة على مهارات التحقق من المعلومات المضللة، والقراءة النقدية لمضامين وسائل الإعلام، والأمان الرقمي، ومحاربة خطاب الكراهية وغيرها.وأكد الطرفان محورية هذه الاتفاقية التي تندرج في سياق الاهتمام بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وجعل العاملين في القطاع التربوي قادرين على التعاطي مع وسائل الإعلام ومضامينها بكفاءة واقتدار، وأهمية تعميق الوعي النقدي المبني على أسس مهنية وعلمية.