شؤون فلسطينية

"التربية" وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

"التربية" وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التربية والتعليم، ومركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية عبر المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية "كاشف" اتفاقية؛ تعاون لدعم مرتكزات ونهج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتنفيذ تدخلات ولقاءات تثقيفية في مديريات التربية.

وتتضمن هذه الاتفاقية تعزيز الوعي في القضايا الإعلامية، والمواطنة الرقمية، ومحاربة المعلومات المضللة؛ التي سينفذها مرصد "كاشف"؛ إذ سيتم استهداف عدد من حاضنات الإعلام التربوي والمدرسي، وتدريب كوادر العلاقات العامة على مهارات التحقق من المعلومات المضللة، والقراءة النقدية لمضامين وسائل الإعلام، والأمان الرقمي، ومحاربة خطاب الكراهية وغيرها.

وأكد الطرفان محورية هذه الاتفاقية التي تندرج في سياق الاهتمام بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وجعل العاملين في القطاع التربوي قادرين على التعاطي مع وسائل الإعلام ومضامينها بكفاءة واقتدار، وأهمية تعميق الوعي النقدي المبني على أسس مهنية وعلمية.

أخبار ذات صلة

اشتية: تطبيق القانون على الجميع بكل دقة وعناية هو منهجنا العام

اشتية: تطبيق القانون على الجميع بكل دقة وعناية هو منهجنا العام

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

محكمة الاحتلال تُبرّئ قاتل الشهيد إياد الحلاق

محكمة الاحتلال تُبرّئ قاتل الشهيد إياد الحلاق

انضمام فلسطين إلى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي

انضمام فلسطين إلى نظام ترقيم وتوثيق الطوابع العالمي

سلطة المياه: بدء أعمال صيانة خط المياه الناقل في مخيم جنين

سلطة المياه: بدء أعمال صيانة خط المياه الناقل في مخيم جنين

&quot;التربية&quot; وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

"التربية" وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

الحكم على أسير مقدسي بالسجن تسع سنوات

الحكم على أسير مقدسي بالسجن تسع سنوات

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

المالكي يطلع رئيس جمهورية أذربيجان على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

&quot;التربية&quot; وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

"التربية" وشاهد يبرمان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في التعليم

الحكم على أسير مقدسي بالسجن تسع سنوات

الحكم على أسير مقدسي بالسجن تسع سنوات

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع &quot;هانوفر&quot; في غزة

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع "هانوفر" في غزة

طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 &quot;الدورة الصيفية&quot;

طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 "الدورة الصيفية"

شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل ثلاثة مواطنين

شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل ثلاثة مواطنين

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها