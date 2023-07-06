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صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، يوسي يهوشع من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية العاصمة السورية، دمشق. 

ووفق زعم الصحفي، فإنه لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية، فيما استهدف الهجوم مستودعات أسلحة إيرانية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الأحد الماضي، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

ومنذ عدة سنوات تتعرض مناطق متفرقة من سوريا لهجمات وغارات إسرائيلية، فيما تتصدى الدفاعات الجوية السورية لغالبية هذه الهجمات. 

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