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شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة فسطين في حركة عدم الانحياز اليوم الخميس، في العاصمة الاذرية "باكو" اجتماعاً على هامش اعمال اجتماع وزراء خارجية المكتب التنفيذي لحركة عدم الانحياز، بحثت اللجنة التطورات في الأرض الفلسطينية وعدوان الاحتلال الاستعماري المتواصل على الشعب الفلسطيني، بما فيها عدوانها الاجرامي الأخير على مخيم جنين، كما بحثت سبل التصدي لجرائم الاحتلال ومواجهتها على المستوى الدولي.

وقدم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إحاطة، أطلع خلالها الوفود على العدوان الاسرائيلي الأعنف مؤخراً على مخيم جنين للاجئين، وكذلك تصريحات الإبادة الجماعية التي أطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني التي تعبر عن أجندتهم وحملة الإرهاب والموت والدمار التي يشنها على الشعب الفلسطيني، وأشار الى أن التوسع الاستعماري غير مسبوق ووارهاب ميليشيات المستوطنين ضد القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بمشاركة وحماية جيش الاحتلال تسعى الى ترسيخ استعمار إسرائيل لأرض فلسطين وطرد سكانها . وأكد على مسؤولية الحركة ضمان تطبيق النظام الدولي القائم على القانون في فلسطين ورفض استثنائها او التمييز ضدها في هذا الصدد والحفاظ على نزاهة ومصداقية هذا النظام الدولي كما هو، وأوضح أن الانحراف المتكرر عن المواقف المبدئية الراسخة بشأن فلسطين وحق الشعب الفلسطيني المطلق في تقرير المصير هو خيانة للمجموعة ومبادئها. 

وأكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف الذي ترأس الجلسة على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتأكيده على تعزيز موقف الحركة المبدئي تجاه قضية فلسطين.

كما أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مداخلاتهم على دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وناقشوا سبل التصدي لعدوان الاحتلال ومستعمريه من أبناء الشعب الفلسطيني مشددين على أهمية مضاعفة الجهود للتصدي لجرائم الاحتلال وانهائها وكذلك سبل العمل المشترك لإنهاء احتلال إسرائيل غير الشرعي لأرض دولة فلسطين وتميكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بالاستقلال والحرية. وعبر كذلك عن رفضهم لمحاولات تهميش القضية الفلسطينية او التعاطي معها بمعايير مزدوجة، وتدارسوا بعض الخطوات العملية في هذا الصدد.

وختاماً، تبنت اللجنة بياناً أكدت فيه التزامها الراسخ بالمبادئ والمواقف المتعلقة بقضية فلسطين التي اعتمدتها اللجنة في الإعلانات السابقة، وأعربت اللجنة عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لقضيته العادلة، وأن تحقيق حل عادل لقضية فلسطين يجب أن يظل أولوية على جدول أعمال الحركة وأيضاً مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة حتى يتم إيجاد حل عادل على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

كما جددت اللجنة التزاماتها بزيادة تعزيز وتنسيق الجهود لتحقيق حل عادل يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف. وأكدوا من جديد على دعهم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وتحقيق إقامة الدولة ذات السيادة وكذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض العادل، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الجدير بالذكر، ان لجنة فلسطين هي لجنة رئيسية في حركة عدم الانحياز مخصصة لمتابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووضع التوصيات لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، كونها احدى القضايا التاريخية الرئيسية التي تتبناها حركة عدم الانحياز منذ نشأتها وتعد من صلب مبادئها ومرتكزات عملها. وتتكون اللجنة من 12 دولة عضو هي: الجزائر، اندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، كوبا، الهند، كولومبيا، السنغال، جنوب افريقيا، زامبيا، زيمبابوي، ودولة فلسطين.

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