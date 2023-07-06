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شؤون فلسطينية

الإحصاء: فجوة واضحة في معدلات البطالة بين الخريجين والخريجات

الإحصاء: فجوة واضحة في معدلات البطالة بين الخريجين والخريجات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن هناك فجوة واضحة بين الإناث والذكور في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسة.

وأوضح الإحصاء في بيان أصدره، اليوم الخميس، بعنوان: "مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد (20-29 سنة)، 2022"،أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص اللغات سُجل بنسبة 52%، في حين سُجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص العلوم الفيزيائية وتخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 78% لكل منهما.        

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) في الضفة الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مع ثبات في معدل البطالة في قطاع غزة للفئة نفسها؛ إذ بلغ هذا المعدل على المستوى الوطني 48% في عام 2022، بواقع 28% في الضفة و74% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في عام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

ولفت إلى أن تخصص الأعمال والإدارة سجّل النسبة الأعلى بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في الفئة العمرية نفسها خلال العقد الماضي.

فيما سجّل تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية أعلى معدل بطالة بين الأفراد في الفئة العمرية نفسها الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في عام 2022.

فجوة بين الضفة وغزة في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسة

من بين مجالات دراسية مختارة في عام 2022، سُجل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة في تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 97%، تلاه تخصص الرفاه بنسبة 88%.

في حين سُجل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في عام 2022 في الضفة الغربية في تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 47%، تلاه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 45%.

يحتاج الخريجون من 13 إلى 20 شهراً للحصول على أول فرصة عمل

من بين مجالات دراسية مختارة في عام 2022، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص القانون بمعدل 20 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الهندسة المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والحرف الهندسية بمعدل 13 شهراً لكل منهما.

بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة 87,817 في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 46,225 خريجا وخريجة في العام الدراسي 2021/2020. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين.

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