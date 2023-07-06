وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنتعزيزاً للعلاقات التعاونية الدولية، استقبل أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية وفداً من بلدية ليل الفرنسية ترأسته ماري بيير بريسون، نائب رئيس بلدية ليل يرافقها أعضاء من المجلس البلدي. وذلك بحضور أ. رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، ود. زهراء زواوي، من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والسيد حسام الشخشير، نائب رئيس بلدية نابلس، والسيد أيمن الشكعة مدير مركز تنمية موارد المجتمع التابع لبلدية نابلس.ورحب أ.د. زيد بالوفد الضيف، وشكره على زيارته التي تأتي في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، واستعرض إنجازات الجامعة وتقييماتها الدولية كأولى جامعات فلسطين في مختلف التقييمات العالمية المرموقة، وتحدث عن المشاريع والبرامج التي تقيمها الجامعة بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، ودور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر كليّاتها ومراكزها ودوائرها المتنوّعة، كما وأكد ضرورة خلق تعاون مشترك في كافة المجالات، وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأكاديمية القائمة مع المؤسسات والجامعات الفرنسية.وأكد الوفد الفرنسي عمق العلاقات التعاونية والصداقة بين المدينتين، وأن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لعلاقات التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في المدينتين، لا سيما كلية الطب وعلوم الصحة ومستشفى النجاح الوطني الجامعي.هذا واستعرض نائب رئيس بلدية نابلس مشروع بوليفارد نابلس والذي يأتي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن إنشاء مسرح ومبانٍ لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدائق ومساحات خضراء مع ربط بمنطقة تل بلاطة، والذي سيتم تنفيذه شرق المدينة مما سيشكل نقلة نوعية على صعيد التخطيط الحضري في نابلس ومنطقتها الشرقية بشكل خاص.