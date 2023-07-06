شؤون فلسطينية

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزاً للعلاقات التعاونية الدولية، استقبل أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية وفداً من بلدية ليل الفرنسية ترأسته ماري بيير بريسون، نائب رئيس بلدية ليل يرافقها أعضاء من المجلس البلدي. وذلك بحضور أ. رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، ود. زهراء زواوي، من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والسيد حسام الشخشير، نائب رئيس بلدية نابلس، والسيد أيمن الشكعة مدير مركز تنمية موارد المجتمع التابع لبلدية نابلس.

ورحب أ.د. زيد بالوفد الضيف، وشكره على زيارته التي تأتي في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، واستعرض إنجازات الجامعة وتقييماتها الدولية كأولى جامعات فلسطين في مختلف التقييمات العالمية المرموقة، وتحدث عن المشاريع والبرامج التي تقيمها الجامعة بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، ودور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر كليّاتها ومراكزها ودوائرها المتنوّعة، كما وأكد ضرورة خلق تعاون مشترك في كافة المجالات، وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأكاديمية القائمة مع المؤسسات والجامعات الفرنسية.

وأكد الوفد الفرنسي عمق العلاقات التعاونية والصداقة بين المدينتين، وأن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لعلاقات التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في المدينتين، لا سيما كلية الطب وعلوم الصحة ومستشفى النجاح الوطني الجامعي.

هذا واستعرض نائب رئيس بلدية نابلس مشروع بوليفارد نابلس والذي يأتي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن إنشاء مسرح ومبانٍ لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدائق ومساحات خضراء مع ربط بمنطقة تل بلاطة، والذي سيتم تنفيذه شرق المدينة مما سيشكل نقلة نوعية على صعيد التخطيط الحضري في نابلس ومنطقتها الشرقية بشكل خاص.

أخبار ذات صلة

مركزية فتح: سيظل تناقضنا الوحيد مع الاحتلال ولن نسمح بالعبث بوحدة شعبنا

مركزية فتح: سيظل تناقضنا الوحيد مع الاحتلال ولن نسمح بالعبث بوحدة شعبنا

الرئاسة تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

الرئاسة تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع &quot;هانوفر&quot; في غزة

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع "هانوفر" في غزة

طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 &quot;الدورة الصيفية&quot;

طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 "الدورة الصيفية"

الأحمد: الرئيس عباس سيوجه خلال أيام دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة

الأحمد: الرئيس عباس سيوجه خلال أيام دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة

شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل ثلاثة مواطنين

شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل ثلاثة مواطنين

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من بلدية ليل الفرنسية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث آفاق التعاون المشترك

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع &quot;هانوفر&quot; في غزة

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع "هانوفر" في غزة

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منصور: عدم إدراج إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال تصريح لاستمرار انتهاكاتها

منصور: عدم إدراج إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال تصريح لاستمرار انتهاكاتها

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر