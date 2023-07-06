شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية



















رام الله - دنيا الوطنقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية، رداً على ما أعلنه جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن تحقيقاً أولياً أجراه حول الأنباء عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، "كشف إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر بالقرب من الحدود، في الأراضي الإسرائيلية".ورداً على ذلك أعلن الجيش "مهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان"، فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق حوالي 15 قذيفة مدفعية نحو لبنان.وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مطلعة (لم تسمها)، صباح اليوم الخميس، أنه "تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل".يتبع..