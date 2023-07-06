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شؤون فلسطينية

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع "هانوفر" في غزة

وفد من قطاع المشاريع بالاتحاد الأوروبي يزور مصنع "هانوفر" في غزة
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار عدد من الدبلوماسيين والمختصين الاقتصاديين الذين يعملون في الاتحاد الاوروبي في فلسطين، صباح اليوم الخميس، مصنع "هانوفر" للصناعات الغذائية بمدينة غزة، للاطلاع على الواقع الاقتصادي والصناعي والغذائي داخل قطاع غزة.

وتمثلت الزيارة بزيارة جاكي مو مدير برامج الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص والتجارة وعدد من الدبلوماسيين المختصين بالمشاريع الاقتصادية والتجارية في المنطقة الصناعية "باديكو" شرق مدينة غزة. 

ورافق الوفد الدبلوماسي مدير عام منطقة غزة الصناعية "باديكو" م. باسم العشي، الذي أطلع الوفد على الواقع الاقتصادي بغزة، إضافةً الى المعيقات والتحديات التي تواجه المصانع في قطاع غزة، معرباً عن سعادته لهذه الزيارة التي تمثل دعم للقطاع الاقتصادي والصناعي. 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هانوفر" تامر الوادية: "إن زيارة وفد الإتحاد الأوروبي لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الفلسطيني ودفعة لنا كأصحاب مصانع، خاصة وأن الإتحاد الأوروبي يقف الى جانب الشعب الفلسطيني، ويدعم قطاعاته الاقتصادية والصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأكد الوادية، أن وفد الاتحاد الأوروبي وعد بمراجعة ملف منحة الاتحاد الأوروبي للمنطقة الصناعية، التي كان من المقرر صرفها خلال العام الماضي، وحدث تأخير حال دون صرف المنحة حتى هذه اللحظة، رغم الاتفاق بين السلطة الوطنية والفلسطينية على تسهيل صرف المنحة للمصانع داخل مدينة غزة الصناعية "باديكو".

وخلال الزيارة تجول وفد الاتحاد الأوروبي مصنع "هانوفر" وتعرف على طرق تصنيع الألبان والأجبان، ووصف الوفد العمل داخل مصنع هانوفر، بالمتقدم والذي يضاهي ويوازي منتجات دولية وعربية، والذي يسعى بأن يقدم منتج غذائي متكامل بمواصفات عالمية.










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