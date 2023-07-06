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طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 "الدورة الصيفية"

طالع الرابط.. الإعلان عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 "الدورة الصيفية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن البدء في إجراءات التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل الموحد للدورة الصيفية 2023.

ووفق بيان من الوزارة فإن الإجراءات تتمثل في أن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد يعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الصيفية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع، وذلك وفق عدة أمور.

وأكد البيان أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة المتوقع تخرجهم على نهاية الفصل الثاني للعام 2022/2023 والطلبة الراسبين  في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

وسيُعقد الامتحان النظري أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس (12-13-14/ 9/2023)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وسيُعقد الامتحان العملي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 في أماكن تحدد لاحقاً، فيما يتم تسليم شهادة مصدقة أو كشف درجات مصدق حسب الأصول للطلبة القدامى لدائرة الامتحانات ــ التعليم العالي بدءا من تاريخ 13/8/2023 حتى 17/8/2023.

وتبدأ عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/7/2023 وتنتهي مساء يوم الاثنين 31/7/2023 وذلك وفق الآلية التالية، أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل، ويمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق إما نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة : شيكل، أو من يملك مستحقات لدى وزارة المالية – غزة.

ويمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من، (المتقدم نفسه – والأقارب من الدرجة الأولى “أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة” – والأخ والأخت)

وذلك من خلال الرابط التالي: 

وستكون الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل، فيما سيكون التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل، الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي:

 https://eservices.mohe.ps/shamel

والتسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

وإذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

وفيما يتعلق بشاشة التسجيل، في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية، في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

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