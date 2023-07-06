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الأحمد: الرئيس عباس سيوجه خلال أيام دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة

الأحمد: الرئيس عباس سيوجه خلال أيام دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، إن الرئيس محمود عباس سيوجه خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع الطارئ في القاهرة.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن "قيادة حركة (حماس) بدأت حملة لوضع العراقيل أمام عقد الاجتماع".

وتابع: "محاولة تطاول بعض المرتزقة من حركة (حماس) على قيادة حركة (فتح) خلال تشييع جنازة شهداء مخيم جنين، ينسجم مع نهجها في التخوين وإراقة الدماء الفلسطينية".

وقال الأحمد، إن "أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأربعة شاركوا في جنازة الشهداء كاملة"، مضيفاً أن "إطلاق بعض شعارات الفتنة خلال كلمة نائب رئيس الحركة محمود العالول قوبل بمعارضة معظم المشاركين".


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