شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل ثلاثة مواطنين

قبضت شرطة ضواحي القدس اليوم على متهم بجريمة قتل وقعت قبل ثلاث سنوات.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات أن هذه الجريمة وقعت في عام 2020 وتمثلت بإطلاق نارعلى مركبة مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص بأحد مناطق جنوب مدينة القدس وقد صدر بحق هذا الشخص مذكرة قضائية بالجلب والإحضار، وبمتابعة فرع المباحث العامة ومركز شرطة شرق القدس بشرطة المحافظة لهذه القضية ورصد للشخص المطلوب وتحركاته تم تحديد مكانه في بلدة العيزرية والقبض عليه.





وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.





رام الله - دنيا الوطن