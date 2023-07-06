مصرع 16 شخصاً جراء تسرب غاز بأحد أحياء جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصاً مصرعهم بينهم نساء وأطفال، جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية قرب جوهانسبرغ، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا.وقال وليام نتلادي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة (فرانس برس) من موقع الحادث، إن "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".وأضاف أن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعياً تماماً عند وصوله، مشيراً إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.ولفت المتحدث باسم خدمات الطوارئ إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغاز كان يستخدم "في إطار أنشطة تعدين غير شرعية".ومع معدل بطالة قياسي يصل إلى أكثر من 32%، تعد جنوب إفريقيا معقلاً لآلاف عمال المناجم غير الشرعيين الذين يطلق عليهم اسم "زاماس زاماس"، ويعني بلغة الزولو "هؤلاء الذين يجربون حظهم".ويجرب الآلاف من عمال المناجم غير المسجلين حظهم في التنقيب في مناجم قديمة للذهب في ظل ظروف شاقة وخطيرة معظم الأحيان.وتعرضت ضاحية بوكسبرغ التي تسكنها الطبقة المتوسطة لزلزال بقوة خمس درجات الشهر الماضي، يعتقد أنه مرتبط بعمليات الحفر والتعدين غير الشرعية في المنطقة.