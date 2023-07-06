تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

وأشاد خالد في اتصال هاتفي صباح اليوم مع العالول بمواقفه باعتباره شخصية وقامة وطنية محترمة.





ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى استلهام العبر والدروس من الوحدة في الميدان، التي تجلت بأعظم صورها في ملحمة التصدي للعدوان الإسرائيلي على المخيم والابتعاد عن التصرفات، التي من شأنها تشويه صورة النصر العظيم على الغزاة والمعتدين ومجرمي الحرب في دولة وجيش الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطناعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه الكامل لما تعرض له نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول خلال مشاركته في تشييع شهداء محافظة ومدينة ومخيم جنين، الذين أبلوا بلاء رائعا في تصديهم لقوات الاحتلال في عدوانها الأخير على مخيم التضحية والفداء والحاق هزيمة مرة بعدوانه البربري، الذي شاركت فيه قوات النخبة وانسحبت منه تجر أذيال الهزيمة.