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دولي

جيش الاحتلال يُوضح حقيقة إطلاق صاروخ من جنوب لبنان

جيش الاحتلال يُوضح حقيقة إطلاق صاروخ من جنوب لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (والا) الإسرائليلي عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله، إنه "لم يتم إطلاق أي صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى أن ما جرى على الحدود، صباح اليوم الخميس، ناجم عن "انفجار لغم".

وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مطلعة (لم تسمها)، اليوم، الخميس، أنه "تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل".

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي انفجارين، ووفقاً للتقارير فإن أصوات الانفجارات سمعت بمحاذاة الجزء السوري لقرية الغجر وفي محيط مزرعة بسطرة اللبنانية.

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