الاحتلال يزعم العثور على طائرة مسيّرة خلال اقتحام مخيم جنين



والإثنين الماضي، شن جيش الاحتلال، عدواناً على جنين ومخيمها، استمر ليومين، أدى إلى استشهاد 13 فلسطينياً من بينهم خمسة أطفال وإصابة المئات، فيما لحق أضرار كبيرة بالمنازل والبنية التحتية.





رام الله - دنيا الوطنزعمت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، أن جنود الاحتلال عثروا خلال اقتحام مخيم جنين في العملية العسكرية الأخيرة على طائرة مسيّرة في المخيم.وبحسب الإذاعة، فإن التقديرات تشير إلى أن المقاومين حاولوا تطوير طائرات مسيّرة مسلحة لاستخدامها بتنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال.وأوضحت أن "الطائرة المسيرة التي عثر عليها الجنود يمكن شراءها عبر الإنترنت، ولكن أيضاً يمكن تطويرها وتزويدها بمواد متفجرة لتنفيذ هجمات ضد الأهداف الإسرائيلية".