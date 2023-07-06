حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

رام الله - دنيا الوطنقال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إن "قوات الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".وأوضح حزب الله في بيان له: "تمثّلت هذه الإجراءات بانشاء سياج شائك وبناءِ ‏جدارٍ اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الإحتلال ‏سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيون‎ي".وشدد حزب الله على أنّ "هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلالٌ كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ ‏السلاح، وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى".ولفت إلى أنّه "إزاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضاً الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية إلى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى ‏الوطن".