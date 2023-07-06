المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي مع نظيره وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء بين الوزيرين، حيث هنأ الوزير د. المالكي نظيره جيرابيتريتيس على توليه منصبه الجديد، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين .وأعرب المالكي عن تطلعه بالعمل سويا من أجل تنسيق المواقف في كافة المحافل الدولية في الاجتماعات القادمة واطلاعه على اخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الثلاثية بين فلسطين وقبرص واليونان برئاسة وزراء الخارجية.من جانبه، أكد جيرابيتريتيس على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.واتفق الوزيران على الاجتماع في أقرب فرصة في فلسطين أو اليونان لبحث سبل التعاون المشترك.