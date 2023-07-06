شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي مع نظيره وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء بين الوزيرين، حيث هنأ الوزير د. المالكي نظيره جيرابيتريتيس على توليه منصبه الجديد، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين .

وأعرب المالكي عن تطلعه بالعمل سويا من أجل تنسيق المواقف في كافة المحافل الدولية في الاجتماعات القادمة واطلاعه على اخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الثلاثية بين فلسطين وقبرص واليونان برئاسة وزراء الخارجية.

من جانبه، أكد جيرابيتريتيس على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واتفق الوزيران على الاجتماع في أقرب فرصة في فلسطين أو اليونان لبحث سبل التعاون المشترك.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

الاحتلال يزعم العثور على طائرة مسيّرة خلال اقتحام مخيم جنين

الاحتلال يزعم العثور على طائرة مسيّرة خلال اقتحام مخيم جنين

وزير الحكم المحلي يكشف لدنيا الوطن حجم الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الحكم المحلي يكشف لدنيا الوطن حجم الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي على جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منصور: عدم إدراج إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال تصريح لاستمرار انتهاكاتها

منصور: عدم إدراج إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال تصريح لاستمرار انتهاكاتها

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المالكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

تيسير خالد يُعرب تضامنه مع العالول

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: أجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلها العام

طقس فلسطين: أجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلها العام

العربية الفلسطينية: جنين سطرت ملحمة صمود خلال تصديها للعدوان

العربية الفلسطينية: جنين سطرت ملحمة صمود خلال تصديها للعدوان

22 إصابة بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

22 إصابة بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

المبادرة الوطنية: عزيمة الشعب ومقاومته تزداد صلابة ويزداد الاحتضان والالتفاف الشعبي حولها

المبادرة الوطنية: عزيمة الشعب ومقاومته تزداد صلابة ويزداد الاحتضان والالتفاف الشعبي حولها

&quot;الهيئة الشعبية العالمية&quot; تناشد تقديم الدعم الإنساني لأهالي جنين

"الهيئة الشعبية العالمية" تناشد تقديم الدعم الإنساني لأهالي جنين

منوعات

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر