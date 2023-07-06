شؤون فلسطينية

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بالضفة

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال داهمت بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وحاصرت أحد منازل السكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة".

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما من المنزل المحاصر في سيلة الظهر، كما اعتقلت القوات الشاب مجاهد قبها، نجل الأسير محمد قبها من بلدة يعبد قضاء جنين.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار قضاء الخليل، واندلعت ‎مواجهات داخل المخيم مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي‎ صوب الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عاصم نزال بعد اقتحام منزله في حي نزال، كما اعتقلت الشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد دمدوم، من بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس، وعلاء سامر أبو تايه، وبهاء أبو حمام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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