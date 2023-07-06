العربية الفلسطينية: جنين سطرت ملحمة صمود خلال تصديها للعدوان





وأكدت ان هذا الاحتلال لا يتعلم الدروس فهذا الشعب عصي على الانكسار، ولا يركع الا لخالقه، وان جبروت الاحتلال وبطشه والة حربه وجرائمه التي ارتكبها لن تزيد شعبنا الا اصرارًا على مواصلة النضال وتمسكا بحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة.



وتوجهت الجبهة بعظيم التحية لأبناء شعبنا في جنين قائلة لهم لقد سطرتم ايها الابطال فصلا جديدا من فصول تاريخنا المجيد واثبتم ان كل فواجع الطرد والتشريد والقتل والدمار الذي ارتكبه الاحتلال لن تثني شعبنا عن الدفاع عن نفسه وعن حقوقه، وان لا طريق لتحقيق الامن واستقرار الا بزوال الاحتلال وبتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه كاملة، واثبتم ايضا ان الشعب الفلسطيني وحده لا زال قادر على الثبات في خندق الدفاع الاول من معركة الامة بانتظار التحاقها بمعركة المصير ضد الصهيونية والامبريالية .



رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن جنين ومخيمها سطروا ملحمة جديدة في الصمود والثبات تسجل بأحرف من نور في تاريخ شعبنا المجيد.واضافت الجبهة في تصريح صحفي، في اعقاب انسحاب الاحتلال من مخيم جنين، ان احتلال انسحب يجر اذيال الخيبة والهزيمة بعد ان ادرك ان صمود جنين وارادتها لا يمكن ان تكسر بالرغم من عديد قواته وترسانته العسكرية وبطشه واجرامه الذي ارتكبه خلال اليومين في مخيم جنين.