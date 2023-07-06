"الهيئة الشعبية العالمية" تناشد تقديم الدعم الإنساني لأهالي جنين





رام الله - دنيا الوطنوجّهت "الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين" نداءً عاجلاً لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأسر التي تعرضت للتهجير القسري من منازلها في مخيم جنين، ولكافية المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.ودعت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، مختلف المنظمات الإنسانية، والمؤسسات العاملة في المجال الخيري والإنساني إلى توحيد جهودها، واستنهاض طاقاتها من أجل تقديم الدعم الإنساني الفوري للمتضررين جراء العدوان.وأشارت الهيئة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في جنين يشهد تفاقماً مع العدوان الإسرائيلي، سيما مع عملية التهجير القسري للأهالي.وأفادت الهيئة بأن الاحتياجات الإنسانية لأهالي جنين تشهد تزايداً مع تشريد الاحتلال خلال عمليات القصف لمئات الأسر عن منازلها.ولفتت الهيئة إلى أن المخيم يتعرض لدمار واسع طال البنية التحتية، وتدمير شبكات المياه والكهرباء، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية، ومنها مستشفى جنين، إضافة للمساجد، وعشرات المنازل.وناشدت الهيئة المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل كل جهد من أجل تقديم الدعم الإنساني، سيما وأن "هنالك عائلات لا يمكنها الحصول على قوت يومها أو ما يلزمها من الطعام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.