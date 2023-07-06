قيادي بحماس: مخيم جنين كسر إرادة الاحتلال ودحره خاسرًا مهزومًا

وقال شديد في تصريح صحفي، إن إرادة جيش الاحتلال المهزوم كُسرت على صخرة إرادة شبابنا الثائر في مخيم جنين، واندحر خاسراً دون تحقيق أهدافه المزعومة.



وأضاف أن شعبنا ما زال يقاتل ويسجل انتصاره على الاحتلال رغم (75 عاماً) من الجرائم والقتل والاعتقال والإبعاد والهدم والتخريب والإرهاب.



رام الله - دنيا الوطنبارك القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، لمخيم جنين صموده الأسطوري في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي المدجج بالعتاد والإجرام.