حماس: الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في جنين أهم أسباب الانتصار





وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الجماهير هي شريكة في النضال مع المقاتلين بما تشكله من دعم حقيقي وإسناد قوي.



وبيّن قاسم أن هذا الموقف البطولي لجماهير مخيم جنين دفع الاحتلال للانتقام منها في العدوان الأخير، وحاول ضرب هذه الحاضنة، إلا أن "العدو فشل في تحقيق هذا الهدف، فأصبحت هذه الجماهير أكثر التصاقًا بالمقاومة والمقاتلين".





رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أن الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في مخيم جنين مثّلت أحد أهم أسباب الانتصار في المعركة الأخيرة.