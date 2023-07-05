شؤون فلسطينية

حماس: الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في جنين أهم أسباب الانتصار

حماس: الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في جنين أهم أسباب الانتصار
قوات الاحتلال في جنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أن الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في مخيم جنين مثّلت أحد أهم أسباب الانتصار في المعركة الأخيرة.

وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الجماهير هي شريكة في النضال مع المقاتلين بما تشكله من  دعم حقيقي وإسناد قوي.

وبيّن قاسم أن هذا الموقف البطولي لجماهير مخيم جنين دفع الاحتلال للانتقام منها في العدوان الأخير، وحاول ضرب هذه الحاضنة، إلا أن "العدو فشل في تحقيق هذا الهدف، فأصبحت هذه الجماهير أكثر التصاقًا بالمقاومة والمقاتلين".

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