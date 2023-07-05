حسين الشيخ يهنئ الجزائر بيوم الاستقلال

وأعرب الشيخ في برقية التهنئة، عن أحر التهاني القلبية، داعيا الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة العزيزة وقد حققت الجزائر وشعبها الشقيق، ما يصبون اليه من تقدم وازدهار بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون .



وأضاف الشيخ: نعبر عن اعتزازنا كفلسطينيين بعلاقاتنا الأخوية الوطيدة مع بلد المليون شهيد، وتقديرنا العالي لمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا ونضاله العادل لاستعادة ارضه ومقدساته، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدين تطلعنا الدائم لتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير شعبينا وخدمة قضايانا العادلة والجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنهنأ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ دولة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد الذي صادف اليوم الخامس من تموز/يوليو.