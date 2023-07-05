شؤون فلسطينية

بلدية غزة تستقبل وزير الحكم المحلي وتطلعه على مشاريع وأنشطة تنفذها بالمدينة

بلدية غزة تستقبل وزير الحكم المحلي وتطلعه على مشاريع وأنشطة تنفذها بالمدينة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م، مجدي الصالح، ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مشروع تطوير شارعي شملخ وكردش بحي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة والذي نفذته البلدية مؤخراً ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية في المدينة .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها البلدية للوزير الصالح، رافقه، محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ووفد من الوزارة والصندوق.

وزار وزير الحكم المحلي برفقة رئيس البلدية ووفد الوزارة، مخيم صيفي للأطفال يقيمه مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية، حيث أطلعتهم مديرة المركز فريال حلس، على جهود البلدية في دعم قطاع الطفولة وجهود المنشطات العاملات في المخيمات الصيفية ضمن مشروع التشغيل المؤقت الممول من الصندوق .

كما شملت الجولة زيارة كورنيش غزة واستمع الوزير والوفد لشرح من المثقفات العاملات في مبادرة "كورنيش غزة نظيف" وجهود البلدية على الكورنيش لاسيما في مجال التوعية بالنظافة والمبادرات التي تنظمها البلدية في هذا المجال.

وعبر الوزير الصالح عن سعادته بمشاركة وزارة الحكم المحلي والصندوق في جهود التوعية والتثقيف بالشراكة مع بلدية غزة .

كما تفقد الوزير والوفد المرافق مشروع مقترح لإنشاء حديقة عامة ومنطقة وصول آمن على شاطئ البحر وأبدى إعجابه بالتطور الملحوظ والجهود المبذولة على الشاطئ والكورنيش.

وفي ختام الجولة زار الوزير ورئيس البلدية والوفد المرافق معرض منتجات قرية والفنون والحرف والذي تم تنفيذه ضمن مشروع تشغيل الرياديات وتنظمه البلدية في فندق الديرة على شاطئ البحر ضمن جهود تعزيز التراث الوطني الفلسطيني.














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