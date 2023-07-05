شؤون فلسطينية

صور.. تظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن تنديداً بالعدوان على جنين

صور.. تظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن تنديداً بالعدوان على جنين
جانب من التظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن
رام الله - دنيا الوطن
نظم مئات البريطانيين تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعما لمدينة جنين ومخيمها، واحتجاجاً على الجريمة الإسرائيلية وعلى إرهاب دولة الاحتلال وعلى السياسات البريطانية الداعمة للاحتلال.

جاء تنظيم هذه التظاهرة بحضور عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية والمؤسسات التضامنية في لندن.

ونظم المظاهرة المنتدى الفلسطيني بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية وكذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحركة أوقفوا الحرب. وحضر المظاهرة الزعيم السابق لحزب العمال الذي أكد على ان ما يجري في جنين مخالف لكل القوانين الدولية وان دولة الاحتلال هي دولة فصل عنصري دون أدنى شك.

وأدان زاهر بيراوي - رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أدان الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بالهمجية والتي ينفذها جيش الاحتلال الإجرامي على مدينة جنين ومخيمها.

ودعا بيراوي المجتمع الدولي إلى الخروج من حالة التبرير للاحتلال ومن الاكتفاء بالاستنكارات الخجولة إلى إجراءات محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني. 

كما دعا الى استمرار التحركات الشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والعمل بكل الطرق القانونية الممكنة لاستنكار الجريمة ولدعم ومساندة أهلنا في جنين". 



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