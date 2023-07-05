شؤون فلسطينية

شاهد: هجوم كبير على أيمن عودة في كنيست بعد دعمه للفلسطينيين في جنين

شاهد: هجوم كبير على أيمن عودة في كنيست بعد دعمه للفلسطينيين في جنين
أيمن عودة في كنيست - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجم أعضاء في (كنيست) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النائب العربي، أيمن عودة، على خلفية كلمة ألقاها في منصة (كنيست) عبر من خلالها عن دعمه للمسلحين في جنين.

وقال عودة في كلمته على المنصة: إن "الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين."

وردد : "يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني".

ورد عليه عضو (كنيست)، ألموغ كوهين زاعماً: "يداك ملطخة بدمائنا، اذهب إلى غزة، كلما قتلنا مخربين أكثر كلما كان ذلك أفضل".

وانسحب جيش الاحتلال مساء أمس الثلاثاء من مدينة جنين ومخيمها، خلال عدوان استمر يومين، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين بعضهم حالته خطيرة.

 


أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل البيرة الشمالي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل البيرة الشمالي

المالكي يشارك بأعمال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في أذربيجان

المالكي يشارك بأعمال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في أذربيجان

صور.. تظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن تنديداً بالعدوان على جنين

صور.. تظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن تنديداً بالعدوان على جنين

شاهد: هجوم كبير على أيمن عودة في كنيست بعد دعمه للفلسطينيين في جنين

شاهد: هجوم كبير على أيمن عودة في كنيست بعد دعمه للفلسطينيين في جنين

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين

رئيس سلطة المياه: أضرار كبيرة لشبكات وخطوط المياه نتيجة العدوان على مخيم جنين

رئيس سلطة المياه: أضرار كبيرة لشبكات وخطوط المياه نتيجة العدوان على مخيم جنين

سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تعد لربط شبكة الكهرباء من شمال سيناء والعريش للقطاع

سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تعد لربط شبكة الكهرباء من شمال سيناء والعريش للقطاع

اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار في جنين تنهي عملها

اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار في جنين تنهي عملها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل البيرة الشمالي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل البيرة الشمالي

المالكي يشارك بأعمال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في أذربيجان

المالكي يشارك بأعمال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في أذربيجان

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين

مقررة حقوق الإنسان: العدوان على جنين قد يشكل جريمة حرب

مقررة حقوق الإنسان: العدوان على جنين قد يشكل جريمة حرب

اشتية يطالب بريطانيا بإدانة العدوان على جنين

اشتية يطالب بريطانيا بإدانة العدوان على جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

منوعات

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

شاهد: مادلين طبر تتعرض لعضة أسد خلال برنامج تلفزيوني

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورها مع صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورها مع صديقها

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر