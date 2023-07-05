شاهد: هجوم كبير على أيمن عودة في كنيست بعد دعمه للفلسطينيين في جنين





وانسحب جيش الاحتلال مساء أمس الثلاثاء من مدينة جنين ومخيمها، خلال عدوان استمر يومين، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين بعضهم حالته خطيرة.









رام الله - دنيا الوطنهاجم أعضاء في (كنيست) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النائب العربي، أيمن عودة، على خلفية كلمة ألقاها في منصة (كنيست) عبر من خلالها عن دعمه للمسلحين في جنين.وقال عودة في كلمته على المنصة: إن "الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين."وردد : "يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني".ورد عليه عضو (كنيست)، ألموغ كوهين زاعماً: "يداك ملطخة بدمائنا، اذهب إلى غزة، كلما قتلنا مخربين أكثر كلما كان ذلك أفضل".