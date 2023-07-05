شؤون فلسطينية

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين

مجدلاني: دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في فلسطين
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، د. أحمد مجدلاني، أن دولة الاحتلال ارتكبت مجزرة بشعة واستهدفت المواطنين الأبرياء بالقصف بالطائرات وتدمير كافة مقومات الحياة في مدينة جنين ومخيمها، بمباركة من الإدارة الأمريكية وسط صمت دولي شاهد على ما تم ارتكابه من عدوان همجي.

وأضاف خلال لقائه صباح اليوم مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي اوليفر روبكيه قبل بدء اعمال القمة اليورمتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية التي تستمر لمدة يومين في مدينة الاسكدنرية، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الأراضي.

وأشار أنه من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية  وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي.

كما بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني على استعداد للتعاون والعمل والمشترك، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين.

وكما وجه مجدلاني لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي اوليفر روبكيه دعوة لزيارة فلسطين والاطلاع على مجمل الاوضاع والمعيقات التي تضعها دولة الاحتلال.

ومن جانبه أكد روبكيه على الاستعداد للتعاون وفتح حوار جدي وحقيقي من أجل النهوض بالأوضاع والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مقدما الشكر للمجلس الاقتصادي الاجتماعي على الدعوة لزيارة فلسطين ، قائلا نرى بها فرصة للاطلاع على الأوضاع بشكل مباشر.

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