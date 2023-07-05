رئيس سلطة المياه: أضرار كبيرة لشبكات وخطوط المياه نتيجة العدوان على مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه المختصة مستمرة بعملها بحصر الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة وخطوط المياه في مخيم جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي والذي استهدف البنية التحتية بشكل مباشر ومتعمد.وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه تم العمل وبشكل عاجل وتلبية لاحتياجات المواطنين الملحة على توفير صهاريج لتوزيع المياه على المواطنين بالتعاون مع جهازي الدفاع المدني والشرطة وبلدية جنين وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين لضمان توفيرها في ظل هذه الظروف الصعبة واجواء الصيف الحارة لتغطية احتياجاتهم لحين تمكن الطواقم الفنية من حصر الاضرار بشكل كامل واصلاحها والتي قد تستغرق عدة أيام.واكد ان جميع الاعتداءات الإسرائيلية سواءً في الضفة الغربية او قطاع غزة تلحق اضرارا بالغة في مرافق وشبكات المياه وتؤثر بشكل مباشر على وقف تزويد المواطنين بالمياه وهو ما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم وتجرم المساس بخدمات المياه لكونها من ابسط حقوق الانسانوطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لجانب الشعب الفلسطيني لمواجهة الممارسات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.