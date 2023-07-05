شؤون فلسطينية

اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار في جنين تنهي عملها

اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار في جنين تنهي عملها
دمار خلفه الاحتلال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أنهت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بصورة مبدئية، حصر الأضرار التي لحقت بالمباني، والبنى التحتية؛ من قطع للكهرباء، وتدمير لشبكات المياه، والاتصالات، وتجريف للشوارع والطرقات داخل المخيم، وذلك من خلال عمل الطواقم الفنية المشكلة من جميع وزارات الاختصاص؛ والتي اطلعت على حجم الدمار الذي خلفه العدوان على جنين.

وكانت اللجنة الوزارية قد باشرت عملها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس فور انسحاب جنود الاحتلال من المدينة، وتمكنت من العمل على إعادة الحياة إلى المخيم عبر فتح الطرقات، وإعادة توصيل شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، بشكل جزئي؛ بينما يتواصل العمل لإعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

وكان وزيرا الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، والأشغال العامة، د. محمد زيارة، التقيا في جنين مع رئيس البلدية، والفعاليات الشعبية في المخيم، واستمعا إلى احتياجات المدينة والمخيم، لرفع تقرير حولها إلى مجلس الوزراء؛ للمباشرة في إعادة إعمار ما دمره العدوان في المخيم الذي يعتبر منطقة منكوبة .

وستبدأ اللجنة الخاصة برئاسة وزير الحكم المحلي مباشرة عملها خلال الأيام المقبلة لحصر الأضرار التي لحقت بالسيارات، والمحال التجارية والمرافق الصحية، وسترفع تقريرها لمجلس الوزراء لإقراره، والمباشرة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتعويض المتضررين وجبر جميع الأضرار الناجمة عن العدوان .

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اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار في جنين تنهي عملها

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