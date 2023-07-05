العاروري: الاحتلال يعيش اضطراباً داخلياً غير مسبوق.. ويمكننا طرده من الضفة



وأكد العاروري أن "المشروع الصهيوني يشهد لأول مرة في تاريخه حكومة فاشيين ونازيين ومجرمين حتى بالقوانين الإسرائيلية".



وقال: "وزراء حكومة الاحتلال على الصعيد الدولي لا يستقبلهم أحد، سواء في أمريكا أو فرنسا، ونتنياهو لم يدعَ إلى البيت الأبيض حتى الآن، وهذه فرصة لنا، والمطلوب منا توحيد موقفنا ومواجهة هذه الحكومة بكل أساليب المقاومة وأهمها المقاومة المسلحة".



ويرى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن إسرائيل "تعيش اضطرابا داخلياً غير مسبوق وصراعاً دولياً".



وأكد بأن "معركة جنين تشكل نموذجا للانتصار، ويجب أن نستخلص أنه لو دخلت كل المناطق بالمستوى نفسه لدينا فرصة لطرد الاحتلال من كامل الضفة الغربية".



وشدد على أننا "قادرون على هزيمة الاحتلال، وليس لدينا خيار آخر غير المقاومة ولدينا فرصة لإشعال معركة مع الاستيطان والاحتلال ويمكننا أن نطرد الاحتلال من الضفة الغربية".



وقال العاروري: "مخيم جنين شكل رمزا للمقاومة، لكن كل مدن ومحافظات الضفة الغربية خاضت معاركها البطولية، وأقول لمعاقل الأبطال والمجاهدين والمقاومين في كل محافظات الضفة: ادخلوا المعركة وصعدوها كما حدث في جنين وأكثر".



وأضاف: "كل جيل من شعبنا لديه معركة مع الاحتلال، وشباب اليوم أقول لهم إنه لا يجوز أن تمر هذه المرحلة بدون أن يكون لك إنجاز في سجل المقاومة".



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إنه "ليس هناك خيار واقعي لمجابهة الاحتلال إلا المقاومة ووحدة شعبنا في الميدان".وأضاف في تصريحات لقناة (المنار) اللبنانية، أن "الشعب الفلسطيني موحد خلف خيار المقاومة، وحتى قواعد وكوادر فتح يدركون أنه لا خيار أمامنا إلا المقاومة"، وفق تعبيره.