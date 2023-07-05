دولي

صحيفة إسرائيلية: بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية

صحيفة إسرائيلية: بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية
خيام وضعها حزب الله عند الحدود
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المنظومة الأمنية في إسرائيل، التعامل مع قضية خيمة (حزب الله) اللبناني، وذلك بعد الانتهاء من عملية جنين.

وقال الصحفي تسفي غوفر، من صحيفة (جروزالم بوست): "الآن بعد العملية في جنين، عادت القضية الكبرى على الجبهة الشمالية".

وأضاف: (حزب الله) لا يزال لديه خيمة واحدة على الأقل نصبت في مناطق تقع تحت سيطرة إسرائيل، مع نشطاء مسلحين بداخلها.

وتابع: "لقد مر أكثر من شهر وسيتعين على منظومة الأمن التعامل معها قريباً".

وانسحب جيش الاحتلال مساء أمس الثلاثاء من مدينة جنين ومخيمها، خلال عدوان استمر يومين، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين بعضهم حالته خطيرة.

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