كتائب القسام في جنين: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنه





وانسحب جيش الاحتلال مساء أمس الثلاثاء من مدينة جنين ومخيمها، خلال عدوان استمر يومين، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين بعضهم حالته خطيرة، فيما أعلن عن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في المخيم.



ووفق ما نقل موقع (حرية نيوز) التابع لحركة حماس في الضفة، فقد لفت القيادي في القسام، إلى أنّ ما نشره إعلام الاحتلال من جنين محاولة للتغطية على الهزيمة التي لحقت به.



وكانت كتائب القسام في جنين أصدرت بياناً أكدت فيه، أن "الاحتلال خرج يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع".



وأضاف: "ستثبت الأيام أن قيادة العدو أخطأت التقدير، وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو، وما كمائن الموت في جنين وعملية تل أبيب إلا إشارة على ذلك".

وزعم وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت اليوم الأربعاء، بأن جيشه "حقق في جنين أهداف العملية بالكامل".

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية نقلاً عن غلانت قوله: "خلال 48 ساعة وجهنا ضربات قاسية لمصنع الإرهاب في جنين وحققنا أهداف العملية بالكامل".

رام الله - دنيا الوطنأكد قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين، أن خسائر جيش الاحتلال أكبر بكثيرٍ مما أعلنه، مبينًا أن الأيام القادمة ستكشف ذلك.