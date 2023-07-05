شؤون فلسطينية

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين
الغول
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة النائب محمد فرج الغول التحية للمقاومة والمقاومين في جنين وأبناء شعبنا الصامد في وجه الاحتلال، مؤكدًا على أن الاحتلال يرتكب مجازر في جنين تعد جرائم حرب مركبة وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفق القوانين والمواثيق الدولية وأنه يجب أن يحاسب عليها.

وقال الغول في تصريح صحفي: "نحن على يقين أن المقاومة وشعبنا منتصرين والاحتلال على زوال وسيحاسب، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت البطيء والقتل المتعمد من قبل الاحتلال وإلا فإنه شريك للاحتلال في جرائمه".

وأكد على أن العرب والمسلمين مطالبين بالدفاع عن فلسطين وشعبها الذين يدافعون عن كرامة الأمة وحق الأمة في فلسطين على اعتبارها أرض وقف، وأن يغادر من وقع في مستنقع التطبيع ذلك المستنقع وأن يصطف مع الشعوب العربية والإسلامية التي تدعم فلسطين.

أخبار ذات صلة

كتائب القسام في جنين: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنه

كتائب القسام في جنين: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنه

وزير جيش الاحتلال يزعم: حققنا في جنين أهداف العملية بالكامل

وزير جيش الاحتلال يزعم: حققنا في جنين أهداف العملية بالكامل

اشتية يطالب بريطانيا بإدانة العدوان على جنين

اشتية يطالب بريطانيا بإدانة العدوان على جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

تواصل أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس

تواصل أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس

الإسلامية المسيحية تشيد بصمود المقاومة في مخيم جنين وتحمل أمريكا والمجتمع الدولي مسؤولية

الإسلامية المسيحية تشيد بصمود المقاومة في مخيم جنين وتحمل أمريكا والمجتمع الدولي مسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

تواصل أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس

تواصل أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس

الإسلامية المسيحية تشيد بصمود المقاومة في مخيم جنين وتحمل أمريكا والمجتمع الدولي مسؤولية

الإسلامية المسيحية تشيد بصمود المقاومة في مخيم جنين وتحمل أمريكا والمجتمع الدولي مسؤولية

&quot;العليا لشؤون الكنائس&quot; تناشد كنائس العالم لإعلان مواقفها الرافضة لجرائم الاحتلال

"العليا لشؤون الكنائس" تناشد كنائس العالم لإعلان مواقفها الرافضة لجرائم الاحتلال

مدى: استهداف الطواقم الإعلامية ومعداتها في مخيم جنين جريمة تستدعي المحاسبة

مدى: استهداف الطواقم الإعلامية ومعداتها في مخيم جنين جريمة تستدعي المحاسبة

مدى: الاحتلال ارتكب 36 انتهاكاً خلال شهر حزيران الماضي

مدى: الاحتلال ارتكب 36 انتهاكاً خلال شهر حزيران الماضي

الديمقراطية: رد العدوان الإسرائيلي في جنين تأكيد على صوابية خيار المقاومة

الديمقراطية: رد العدوان الإسرائيلي في جنين تأكيد على صوابية خيار المقاومة

منوعات

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

إليسا تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

ما حقيقة سرقة تامر حسني الموسيقى التصويرية لفيلم تاج؟

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

فيديو ظريف.. منى زكي تلتقي بابنتها في تحت الوصاية

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالفيديو.. أديل تحذر الجمهور من ظاهرة منتشرة خلال الحفلات

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالصور.. منة شلبي تفاجئ الجمهور بتغير واضح بملامحها

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

بالفيديو.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

شاهد.. محمد عبده يصدم الجميع بما قاله عن محمد رمضان

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

كريم فهمي يعلق على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورها مع صديقها

بالصور.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في ظهورها مع صديقها

الموت يفجع الفنانة مي كساب

الموت يفجع الفنانة مي كساب

عربي

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

قطر: ندين عدوان الاحتلال على جنين ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر

مصر تدين العدوان على جنين ومخيمها وتحذر من مخاطر التصعيد المستمر