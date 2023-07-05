النائب الغول: على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال على جرائمه في جنين

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة النائب محمد فرج الغول التحية للمقاومة والمقاومين في جنين وأبناء شعبنا الصامد في وجه الاحتلال، مؤكدًا على أن الاحتلال يرتكب مجازر في جنين تعد جرائم حرب مركبة وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفق القوانين والمواثيق الدولية وأنه يجب أن يحاسب عليها.وقال الغول في تصريح صحفي: "نحن على يقين أن المقاومة وشعبنا منتصرين والاحتلال على زوال وسيحاسب، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت البطيء والقتل المتعمد من قبل الاحتلال وإلا فإنه شريك للاحتلال في جرائمه".وأكد على أن العرب والمسلمين مطالبين بالدفاع عن فلسطين وشعبها الذين يدافعون عن كرامة الأمة وحق الأمة في فلسطين على اعتبارها أرض وقف، وأن يغادر من وقع في مستنقع التطبيع ذلك المستنقع وأن يصطف مع الشعوب العربية والإسلامية التي تدعم فلسطين.