وزير الأشغال: سنعيد إعادة ما دمره الاحتلال في مدينة ومخيم جنين بصورة أفضل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، إن الطواقم باشرت العمل بفتح الطرق وإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني التي تضررت بشكل جزئي جراء العدوان على مدينة جنين ومخيمها، مبيّنا أن الحكومة ستعيد إعادة ما دمره الاحتلال في جنين ومخيمها بصورة أفضل مما كان عليه قبل العدوان.وتواجد الوزير زيارة رفقة الطواقم الفنية للوزارة في المدينة والمخيم للوقوف على الأعمال ومتابعتها، ويأتي هذا التدخل بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، حيث كانت تعليمات الرئيس للحكومة توفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهلنا في مدينة ومخيم جنين، وتسخير الحكومة كافة إمكانيات الدولة للنازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من منازلهم وتركها تحت قوة وتهديد السلاح.وقال زيارة إنه تم تشكيل مركز عمليات في مديرية الأشغال في المحافظة، لمتابعة الأعمال الميدانية وإنجازها بالسرعة الممكنة.وبيّن أن المرحلة الحالية تهدف لإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني وفتح الطرق، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مبينا أن حجم الدمار كبير ويمس كافة مناحي الحياة.وأشار إلى أنه سيتم وضع جدول زمني مفصل لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأمين كافة المستلزمات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمجتمع الدولي.وشدد على أن الحكومة ستضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لإعادة وإزالة الضرر وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، في القطاعات كافة: طرق ومباني ومركبات وكهرباء واتصالات، مشيرا إلى أن هذا الجهد يتم بالتنسيق مع كافة مكونات الحكومة ذات العلاقة.