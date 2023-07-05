تواصل أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتواصل مصلحة مياه بلديات الساحل العمل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية "المرحلة الثانية" في محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية شرق محافظة خان يونس، وذلك بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.ويشمل المشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بمحطة المعالجة المركزية شرق محافظة خان يونس بقدرة 3.7MWP، من اجل تشغيل محطة المعالجة لأكبر عدد ممكن من الساعات خاصة في ظل استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.وتعتبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة خان يونس وأحواض الترشيح الملحقة بها والواقعة شرق المحافظة من المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت وبشكل فعال بالارتقاء بمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين الوضع الصحي والبيئي لمحافظة خان يونس، عبر إنهاء معاناة نسبة كبيرة من سكان المحافظة من مشكلة الحفر الامتصاصية وأيضاً إنهاء تلوث شاطئ البحر والاستفادة من المياه المعالجة عبر حقنها في الخزان الجوفي.كما ويتم معالجة كميات الصرف الصحي الواردة للمحطة بكفاءة عالية بنسبة إزالة تبلغ حوالي 99%، ومن ثم ترشيحها للخزان الجوفي من خلال أحواض الترشيح التي تم انشاؤها في بلدة الفخاري.