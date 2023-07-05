الإسلامية المسيحية تشيد بصمود المقاومة في مخيم جنين وتحمل أمريكا والمجتمع الدولي مسؤولية

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات فصائل المقاومة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها وتوحيد جهودها والدعوة الى النفير العام لمواجهة التوغل الدموي الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان ما يجري في مدينة جنين ومخيمها من قتل وقصف وتدمير المنازل وترحيل للعائلات، هو جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.وأضافت الهيئة أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الجرائم توظيف القوة الغاشمة لتكريس غطرسته وفرض استسلام بعيد المنال على الشعب الفلسطيني.وأكدت الهيئة أن الاحتلال يخطئ إذا ما اعتقد أنه بالقوة الغاشمة يستطيع أن يلحق هزيمة بالفلسطينيين أو ينال من إرادتهم في المقاومة، فتاريخ مخيم جنين يعيد نفسه من جديد، فالمقاومون الذين يتصدون لاجتياح اليوم هم أبناء الذين تصدوا لاجتياح الأمس في العام 2002 وألحقوا هزيمة منكرة بجيش الاحتلال وألحقوا به عارا ما زال يذكره جيدا.وحملت الهيئة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا العدوان وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة باعتبار أن الأسلحة المستخدمة لقتل وإرهاب الشعب الفلسطيني هي أسلحة أمريكية، كما طالبت الهيئة المجتمع الدولي الذي لا يبذل سوى التعاطف الخطابي بتحمل مسؤوليته والتحرك الجدي الفاعل لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.