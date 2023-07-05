الديمقراطية: نجاح أي حوار ذي معنى رهن بتنفيذ قراراته

رام الله - دنيا الوطنجددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إدانتها لتواصل الأعمال العدوانية الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها"، وكما أدانت "الانحياز الأمريكي السافر للعدوان وجرائمه بذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ورأت في ذلك دعوةً إلى ارتكاب المزيد من الجرائم وتصعيد الأعمال العدوانية للاحتلال".وأشادت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، "بصمود أهلنا وثباتهم في جنين ومخيمها ووجهت تحية الإكبار إلى أبطال المقاومة البواسل الذين يسطرون ملاحم بطوليةً في مواجهة ما حشده جيش العدوان من قواتٍ وآلياتٍ ومدافعٍ ومروحياتٍ وطياراتٍ مسيّرة".ودعت الجبهة الديمقراطية إلى "أوسع مقاومة شعبية ومسلحة على كافة أراضي الضفة الفلسطينية، وإلى وقفةٍ وطنيةٍ لعموم أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، تعبيراً عن وحدته الميدانية ووحدة نضاله وقضيته وحقوقه الوطنية".وأكدت الجبهة الديمقراطية على "أهمية الدعوة لحوارٍ وطنيٍ ذي معنى وعلى أعلى المستويات لوضع استراتيجية كفاحية تستجيب لتحديات المرحلة الحاسمة التي تمر بها قضيتنا بما في ذلك البناء على قرارات الإجماع الوطني في المجلسين الوطني والمركزي وتطويرها نحو خطوات ترتقي بنضال شعبنا إلى مستوى التحدي في مواجهة مشاريع الضم والتهويد ومحاولة فرض الأمر الواقع الإسرائيلي على شعبنا وحقوقه الوطنية".وشددت الجبهة الديمقراطية على "ضرورة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعدم تكرار التجارب الفاشلة للحوارات السابقة مؤكدةً أن العبرة في أي حوار هي في تنفيذ قراراته".وتوجهت الجبهة الديمقراطية "بتحيات الإجلال والإكبار للشهداء أبطال معركة الصمود في جنين ومخيمها لكافة شهداء شعبنا متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى البواسل".