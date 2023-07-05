شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: مقاومة جنين قادرة على إفشال عدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا

قيادي بحماس: مقاومة جنين قادرة على إفشال عدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك على أن المقاومة  في جنين ومخيمها والضفة الغربية قادرة على أن تفشل هجمة الاحتلال المتطرفة التي توغل في دماء أبناء شعبنا.

وقال أبو كويك إن "هذا العدوان الصهيوني النازي المجرم على مخيم جنين ومدينتها هو عدوان على الشعب الفلسطينية برمته، والمستهدف ليس فقط أهلنا في مخيم جنين بل شعبنا الفلسطيني برمته".

وأضاف أن "هذا العدوان يهدف لدفع شعبنا إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء والرضى بالحلول السلمية الهزيلة القائمة على التنسيق الأمني والخنوع لهذا الاحتلال".

وشدد على أن "الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه، وستبقى جنين معقلا للمقاومة، وسيبقى شعبنا حاضنا لهذه المقاومة الشريفة التي تدافع عن فلسطين والأقصى وكرامة الأمة وعزتها ورفعتها".

واعتبر أن "هذه الدماء الطاهرة التي تروي أرض فلسطين ستبقى لعنة على الاحتلال المجرم، وعلى أعوانه الذين يساندونه ويهيئون له سبل الاقتحام ويطاردون المجاهدين".

وأردف: "هذه الدماء ستبقى شاهدة على أن هذا الشعب حي وقوي وعزيز وكريم، ولن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته بإذن الله".

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