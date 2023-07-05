العليا للعشائر تدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الاشتباك مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك مع الاحتلال.وشدد أنه "من غير المسموح الاستفراد بشعبنا في أي مكان وان ما يجري في جنين اليوم هو استمرار لمجازر الاحتلال في سائر الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".واشاد المصري بصمود شعبنا ومقاومته الباسلة في جنين مضيفا ان هذا الصمود الاسطوري لابناء شعبنا ومقاومته في كل مكان من فلسطين المحتلة لن تكسر ولن ترفع الراية.واكد المصري أن جرائم الاحتلال لن تقوّض إرادة وصمود شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن شعبنا لديه قدرات هائلة من المخزون النضاليلمقارعة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.