المحافظ أبو بكر يوجه دعوة لأهلنا بمحافظة طولكرم والمؤسسات والفعاليات لتقديم العون والإسناد لأهلنا بمخيم جنين و مدينتها

رام الله - دنيا الوطنوجه محافظ طولكرم عصام أبو بكر دعوة لأهلنا بمحافظة طولكرم والمؤسسات والفعاليات والقطاع الخاص، لتقديم العون والإسناد لأهلنا بمخيم جنين والمدينة، والذين يواجهون جريمة الإحتلال من العدوان والقتل و الاقتحام.وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية المبادرات المجتمعية للوقوف الدائم والمستمر والدعم المادي وتجهيز الإحتياجات، والتبرع بالدم، لاسناد اهلنا بمحافظة جنين والذين يواجهون جريمة الإحتلال ببسالة وصمود وثبات.وأشاد المحافظ أبو بكر بمبادرة مؤسسات وفعاليات عنبتا للوقوف إلى جانب اهلنا بمخيم جنين، مثنيا على دعم كافة المبادرات والجهود من جميع المؤسسات والمواطنين على مستوى محافظة طولكرم.