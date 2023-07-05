شؤون فلسطينية

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اجتماعها الأسبوعي رقم (230) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا في جنين، وإدانة جريمة الاحتلال بحق شعبنا في مخيم جنين، وتوجيه التحية لمقاومتنا الباسلة بكل فصائلها التي تصدت لجيش الاحتلال وأفشلت مخططاته.

وأشادت اللجنة بعمل الطواقم الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك، والتزامها بتنفيذ الخطة المعدة سابقا، ما كان له أطيب الأثر في توفير الأجواء المناسبة لمواطنينا لإحياء الشعائر وقضاء إجازة العيد.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة إقرار دليل الإجراءات والخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة لصرف مبلغ مالي لربط الشبكة المحوسبة للبلديات ضمن منظومة الشبكة الحكومية.

وأعلنت عن إطلاق جائزة فلسطين لأفضل مبادرة خيرية شبابية للعام الثاني على التوالي، واعتماد إجراءات الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية لتسهيل الحصول على خلو الطرف الضريبي.

كما قررت زيادة الاعتماد المالي المخصص لمشروع توريد وتجهيز موازين مركز الوقود المصري.

وكلفت اللجنة وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة باستكمال إجراءات فتح الشارع الواصل بين شارع أبو بكر الصديق جنوباً (البحر) وشارع التحرير شمالاً في محافظة رفح.

كم تم اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية الجديدة، وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

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