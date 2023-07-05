شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير الجزائر بدمشق على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلاثاء، سفير جمهورية الجزائر كمال بوشامة على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وخاصة ما يحدث في مخيم جنين.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة السورية دمشق، هنأ السفير عبد الهادي سفير الجزائر على استلام مهامه الجديدة بدمشق متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، مشيراً على متانة العلاقات الفلسطينية _ الجزائرية وثبات المواقف الجزائرية اتجاه القضية الفلسطينية.

ووضع السفير عبد الهادي سفير الجزائر خلال اللقاء بصورة العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين الذي أدى حتى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 100 آخرين من خلال استهداف قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين العزل حيث شارك بعملية الاقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال مكونة من ألف جندي إسرائيلي.

وأشار السفير عبد الهادي بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يخرج منها وسيدافع عنها مهما قدم من تضحيات.

وطالب عبد الهادي خلال اللقاء بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأطلع السفير عبد الهادي سفير الجزائر على القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية يوم أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث العدوان على مدينة جنين ومخيمها حيث نصت القرارات على وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

من جهته، أدان سفير الجزائر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين مشيراً بأن هذا العدوان ينتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "الجزائر تطالب بمحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني دون مساءلة أو ردع أو محاسبة".

وتابع: "أن القضية الفلسطينية هي قضية الجزائر ايضاً وفلسطين موجودة في قلب كل جزائري وستبقى بلادنا رئاسة وحكومة وشعباً تدعم فلسطين ظالمة أو مظلومة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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