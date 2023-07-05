الحكم المحلي تُشرف وتتابع عمليات طواقم البلديات لإعادة إيصال وتأمين الخدمات الأساسية في مخيم

رام الله - دنيا الوطنتتابع وزارة الحكم المحلي منذ الساعات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين بعد عدوانها الهجمي والوحشي الاخير على المخيم، عمليات الطواقم الميدانية لبلدية جنين ومجلس الخدمات المشترك، والشركات العاملة في الميدان، لضمان إعادة إيصال وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء واتصالات بأسرع وقت ممكن، بالرغم من الدمار الكبير الذي خلفه عداون الاحتلال وتدميره للبنية التحتية في المدينة ومخيمها.ووجه الوزير، مجدي الصالح، خلال زيارته بلدية جنين يوم أمس، طواقم بلدية جنين والبلديات المجاورة ومجلس الخدمات المشترك بالعمل الجماعي والمشترك من أجل إزالة آثار العداون الاخير، وإعادة تأهيل وإصلاح الطرق، وإزالة ركام المنازل التي قصفت، واصلاح شبكات المياه والكهرباء التي تضررت بالتعاون مع الشركات والجهات ذات العلاقة، وذلك لتمكين المواطنين من العودة سريعا إلى بيوتهم بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرتها، إضافة إلى إغاثة من آثروا البقاء في المخيم رغم وحشية العدوان وإفراط الاحتلال باستخدام القوة في مواجهة المواطنين العُزل.وتُعرب الوزارة عن خالص تعازيها الحارة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن المخيم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وإذ تُشيد بنضال وصمود وثبات الأهالي في مدينة جنين ومخيمها الصامد بالرغم من حجم الدمار الهائل الذي تعرض له المخيم، إذ تبرق التحية والتقدير لكافة البلديات والمجالس القروية التي عملت وقادة الجهود الخاصة بعمليات تأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية وارسالها لمخيم جنين.